Пекин, 2 июня, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Пилотируемый глубоководный батискаф «Цзяолун» успешно совершил двадцатое погружение ко дну Марианской впадины — самого глубокого океанического желоба в мире. Погружение в Марианскую впадину является заключительным этапом 38-й океанической экспедиции КНР, начавшейся в феврале 2017 года.

Dfoatlamfenddolmaon Модель китайского батискафа «Цзяолун»

Погружение аппарата с тремя членами экипажа на борту началось примерно в 16:40 по местному времени и продолжалось около получаса. Как сообщили исследователи, погружение и всплытие прошло в штатном режиме, пишет «Наньцзао жибао».

Во время погружения ученые собрали образцы морской воды, а также исследовали область осадочного разрушения стенок желоба. В рамках экспедиции «Цзяолун» совершил 20 погружений, в ходе 12 из которых аппарат преодолел отметку в 6500 метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа исследователей в составе 96 человек приступила к изучению дна Тихого океана. Заключительный этап 38-й океанической экспедиции КНР, стартовавший 23 мая, по плану завершится 18 июня.