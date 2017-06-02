Москва, 2 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В подмосковном посёлке Гжель Раменского района планируется создать туристический кластер, который будет способен принимать турпоток до 1 млн человек в год, сообщила в эфире «Радио 1» руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева.

A.Savin Магазин керамических изделий в Гжельском сельском поселении, Московская область, Россия.

«Гжель — это сильнейший бренд, но сейчас он в неприглядном виде. Что такое туристический поток в 10 тыс. человек в год? Турпоток легко увеличить до 100 тыс. в год. А потенциал Гжели — свыше 1 млн туристов в год. Это достижимая задача, нужно приложить силы», — заявила она.

Она отметила, что на примере Гжели хотят отработать модель развития туристического кластера.

«Мы не умеем красиво упаковывать территории для инвесторов, и задача нашей концепции — сделать это комплексно», — подчеркнула Санаева.

Концепцию развития туристического кластера в поселке Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовит к 2018 году. В августе 2017 года делегация предпринимателей от муниципалитета посетит фарфоровые заводы немецкого Майсена для обмена опытом.

Напомним, поселок Гжель Раменского района располагается в пределах Золотого кольца России, известен фарфоровыми изделиями с одноименным названием.

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