Нью-Дели, 2 июня, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Индия по-прежнему останется приверженной Парижскому соглашению по климату вне зависимости от поведения других стран по данному вопросу, сообщает 2 июня Reuters.

Дэли. Индия

Данное заявление последовало вслед за тем, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из договора о защите окружающей среды.

«Индия под руководством премьер-министра страны Нарендры Моди приняла на себя обязательства в области энергетики и будет твердо их придерживаться, независимо от того, как поступают другие страны», — заявил министр энергетики Индии Пиюш Гоял.

Индия является третьей страной в мире по количеству выбрасываемых в атмосферу парниковых газов, поэтому, как подчеркнул министр окружающей среды Харш Вардхан, она сделает все возможное для защиты окружающей среды.

Напомним, президент США Дональд Трамп исполнил свое предвыборное обещание. Во время президентской гонки он называл теорию глобального потепления выдумкой, выгодной Китаю для остановки развития американской промышленности.

В ответ на демарш США лидеры многих государств, в частности, Китая, Индии, стран-членов ЕС, высказали свое желание продолжать реализацию Парижского соглашения по климату, подписанного в конце 2015 года.