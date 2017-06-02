Москва, 2 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. «Более того, эЭкипировка солдата будущего не только не уступает зарубежным образцам, но и по ряду позиций опережает их — в первую очередь по средствам бронезащиты», — отметил министр.

Mil.ru Экипировка «Ратник»

Шойгу напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ с 2014 года в войска ежегодно поступает 50 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник».

«В результате обеспеченность соединений и воинских частей постоянной готовности современным боевым снаряжением в среднем составляет 42%», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, при сохранении существующих объемов закупок экипировки «Ратник», к 2021−2022 году все российские военнослужащие соответствующих родов войск будут одеты в эту экипировку.

Справка ИА REGNUM :

«Ратник» — это не только новая форма, это сложный комплекс, включающий в себя индивидуальные средства связи, прибор ночного видения, систему защиты и непосредственно саму форму. Всего в «костюм солдата будущего» входят 10 различных подсистем и 59 различных предмета. Он должен обеспечить эффективное действие бойца днем и ночью, в любых погодных условиях.

Впервые широкая публика увидела «Ратник» на авиакосмическом салоне МАКС-2011.