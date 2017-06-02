Ростов-на-Дону, 2 июня, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В Новочеркасске отметили 55-ю годовщину расстрела рабочих. Участники митинга у Камня-на-Крови в Платовском сквере почтили память тружеников электровозостроительного завода, расстрелянных в ходе забастовки по поводу низких зарплат. Только по официальным данным в далеком 1962-м году было убито 26 человек, ещё 87 получили ранения. В память о них в небо были выпущены белые шары, передаёт ИА REGNUM 2 июня.

Novochgrad.ru Новочеркасск помнит жертв трагедии

Мирные граждане устроили пикет с требованием улучшить условия труда и повышения зарплат. На вопрос заводчан, на какие средства им жить дальше, директор предприятия заявил: «Вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером!». Эта фраза вызвала бунт.

Количество участников забастовки тогда достигло 5 тыс. человек, они перекрыли железную дорогу, остановив пассажирский поезд Ростов-на-Дону — Саратов.

В ночь на 2 июня в город вошли танки и солдаты для зачистки заводского двора от митингующих. Предприятие было взято под военную охрану, в городе был установлен комендантский час. Рабочих заставляли трудиться «под дулом автомата», что вновь вызвало бунт, движение поездов было заблокировано. Затем труженики устроили погром в здании горисполкома. По митингующим был открыт огонь. Тогда погибли десятки людей, в том числе дети.

Ситуация начала стабилизироваться только к 4 июня, когда власти пообещали труженикам НЭВЗа пойти на некоторые уступки в торговле и нормировании труда, а также в связи с начавшимися арестами.

Информация о трагических событиях в Новочеркасске по решению Президиума ЦК КПСС оставалась под грифом «Совершенно секретно». Первые данные были обнародованы лишь в конце 80-х. Но многие документы по-прежнему остаются нерассекреченными.

«Трагические события июня 1962 года стали уроком для власти. Десятилетия прошли, прежде чем общество узнало о расстреле мирных граждан. И все это — благодаря стараниям активистов, которые восстановили хронику событий, нашли могилы убитых, добились перезахоронения жертв и реабилитации тех, кто подвергся уголовному преследованию за участие в беспорядках», — отметил на митинге первый заместитель главы администрации города Леонтий Сляднев.

По словам участников митинга, они надеются, что такое в российской истории больше никогда не повторится, но гарантировать на 100% это нельзя.