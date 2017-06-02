Грозный, 2 июня, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Поездка в Чечню финского журналиста Эркки Микконена не состоится. Несмотря на то, что он очень хотел бы посетить республику, в которой никогда не был, его руководство — редакция телеканала Yleisradio — приняло решение отказаться от приглашения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Yle.fi Эркка Микконен, финский журналист, приглашенный в Чечню

Одной из причин отказа, по словам Микконена, является невозможность объективно отразить ситуацию в Чечне.

«Во-первых, мы не участвуем в таких экскурсиях, где сложно делать объективную журналистику. Во-вторых, это слишком больная тема и не хотим подвергать опасности наших спикеров. В Чечне очень плохая ситуация с секс-меньшинствами и поэтому не хотим навлечь угрозу», — приводит слова Микконена РБК.

Напомним, с вопросом о ситуации с преследованием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации журналист Эркка Микконен обратился к представителю МИД РФ Марии Захаровой. Та в свою очередь обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой организовать поездку в Чечню для представителя финской телекомпании, чтобы он смог на месте разобраться в вопросе — имеет ли место преследование геев в регионе.

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Кадыров отметил, что выполнять задачи по объективному освещению событий — это обязанность прессы, и непонятно, почему работу журналистов за них должны выполнять он и МИД России. Тем не менее приглашение представителям финских СМИ он все же высказал, подчеркнув, что в Чечне «каждый день — День открытых дверей», но желающие объективно отражать жизнь в регионе как-то неактивно стремятся в республику.

Напомним, вопрос, который волновал финского журналиста, был вызван развернувшейся после публикации «Новой газеты» кампанией в защиту геев Чечни. По данным издания с начала 2017 года в регионе были задержаны более 100 представителей секс-меньшинств, есть даже случаи убийства геев.