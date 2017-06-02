Рим, 2 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Симоне Индзаги останется главным тренером «Лацио». 41-летний специалист продлил контракт с клубом до 2020 года. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

I, Andrew Болельщики «Лацио»

Отмечается, что предыдущий договор должен был закончиться этим летом.

Симоне Индзаги возглавлял молодежную команду «Лацио» с 2010 по 2016 год. Он был назначен главным тренером 3 апреля 2016 года. Предполагалось, что он уйдет с этого поста по окончании сезона в 2016 году и уступит место аргентинскому тренеру Марсело Бьелсе.

Однако после того, как «Лацио» подписал контракт с Бьелсой, аргентинский специалист передумал тренировать римский клуб и расторг соглашение в одностороннем порядке.

В июле 2016 года Индзаги вновь возглавил команду. Под его руководством в минувшем сезоне римляне заняли 5-е место в итальянской Серии А и пробились в розыгрыш Лиги Европы.

Напомним, что большую часть своей карьеры в качестве игрока Индзаги провел именно в «Лацио». В его составе он стал чемпионом Италии в 2000 году, а также трижды выигрывал Кубок Италии и два раза Суперкубок Италии.