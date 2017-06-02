Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе за $7,25 млн продан дом, в котором умерла голливудская актриса Мэрилин Монро. Об этом сообщает в пятницу, 2 июня, телеканал RT.

Мэрлин Монро

Особняк, построенный в 1929 году, расположен в районе Брентвуде. При жизни актриса не пускала в него сотрудников СМИ и не позволяла фотографировать здание.

«Особняк (…) располагает четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами, — говорится в сообщении. — Этот дом — единственный, принадлежавший актрисе».

Кто именно стал обладателем особняка пока неизвестно.

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