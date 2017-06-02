Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме призвал быть смелее в развитии в стране высоких технологий.

D-russia.ru Цифровая экономика

По его словам, вопрос о развитии высоких технологий, как также добавил Шувалов, продвигается и в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и президент РФ Владимир Путин «полностью заболел» этим.

Говоря об отношении российского лидера к цифровой экономике на посвященной развитию технологии блокчейн панельной дискуссии ПМЭФ, Шувалов отметил понимание Путиным, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве.

Президент РФ постоянно готовится к обсуждениям этой темы на ЕАЭС и общается со специалистами в этой сфере. Если раньше лидеры других стран-членов сообщества относились к этому «настороженно», то теперь поняли, что да, действительно, в этом ответы на вызовы.

«Нужно просто быть смелее», — заключил Шувалов.

Он также рассказал о совещании у президента РФ, когда он отпустил «группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра». Тогда обсуждались исключительно новые технологии и цифровая экономика.

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