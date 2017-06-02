Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 13:43 — ИА Регнум. ИА REGNUM : Ирина Владимировна, в конце мая прошло заседание Наблюдательного совета Фонда развития моногородов. Как Набсовет оценивает текущие итоги работы фонда? Какие новые решения о деятельности ФРМ приняты?

Фото предоставлено пресс-службой Фонда развития моногородов Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева

Фонд существенно расширил свои полномочия. Наша согласованная позиция: все города, а не только те, которые отобраны Рабочей группой по модернизации моногородов, имеют право претендовать на поддержку. Вообще, все 319 моногородов могут напрямую обратиться в ФРМ. Фонду более двух лет и мы считаем, что он стал самостоятельным. Работа моногородов напрямую с Фондом открыта. Это базовое решение. Поэтому все моногорода, все инвесторы знают, что могут напрямую обращаться за мерами поддержки в Фонд.

На последнем наблюдательном совете было принято решение, что Фонд развития моногородов может выдавать займы не только в тех городах, где он строит инженерную инфраструктуру. Все инвесторы из моногородов могут за этими займами обращаться. Независимо от того, построена ли там инфраструктура или нет. Это основные решения.

Есть еще одно важное направление — наш образовательный проект для управленческих команд моногородов. На сегодняшний день у нас 137 городов уже с дипломами Сколково и РАНХиГС. В этом году мы планируем обучить оставшиеся команды. И сегодня Игорь Шувалов на сессии по моногородам на этом тоже сделал большой акцент. Это направление деятельности Фонда будет исчерпано. Мы считаем, что задачу выполнили.

ИА REGNUM : Недавно в бизнес-школе Сколково завершилась очередная обучающая сессия и защита проектов развития моногородов. Какие из проектов Вы считаете наиболее интересными?

Наиболее интересные — это проекты городов, попавших в десятку лучших моногородов. Мы их назвали на сессии, проходившей в рамках ПМЭФ 31 мая. Это те моногорода, у которых есть, чему поучиться.

Так, например, самый крупный проект — создание выставочного зала со сквером в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого автомобиля — будет реализован в самом большом моногороде — Тольятти. Основой для проекта послужили идеи ветеранов автозавода. А самый небольшой проект будет реализован в Верхней Пышме (Свердловская область): маркирование важных городских объектов (информационные таблички и навигация).

Эксперты также отметили проект Новотроицка (Оренбургская область) по созданию колористического мастер-плана и дизайн-кода города. Колористический мастер-план города поможет внести яркие краски в серые кварталы спальных районов и вернуть былую парадность сталинским ансамблям в центре города.

Самый интересный проект по городской среде реализован в Кумертау (Башкортостан) — они посадили аллею деревьев-моногородов, 319 яблонь. Интересный, недорогостоящий, но запоминающийся проект. Если говорить про производство, то в Кумертау действует маслоэкструкционный завод. Инвестор из Челябинска весь свой бизнес перевез в моногород из Башкортостана. Для нас, конечно, это большой успех и большая победа.

Если говорить про Димитровград, там тоже есть яркие проекты по благоустройству. Тот бизнес, который приходит и развивается, поражает своими масштабами.

Череповец — это город, который лишится приставки «моно» и станет городом с устойчивой экономикой. Я могу говорить про каждый город очень много, каждому из них есть, чем гордиться.

В десятку лучших моногородов по итогам 2016 года вошли: Димитровград, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск, Магнитогорск, Губкин, Выкса, Юрга, Сарапул, Кумертау.

Но могу сказать, что на следующий год мы ждём маленькие города, маленькие звёздочки, которые в этом году просто не попали в рейтинг, потому что не являются городскими округами. Например, есть города в полторы тысячи населения или даже 700 человек, и мы их даже не оценивали, потому что по ним у нас нет никакой статистики. Но я думаю, какие-то из них станут лидерами в следующем году.

ИА REGNUM : Расскажите, пожалуйста, о дискуссии, которая развернулась на выездной сессии Петербургского международного экономического форума на тему «Регионы России: новые точки роста», состоявшейся в Перми. Какие вопросы, обсуждаемые в ходе встречи, Вы считаете наиболее важными?

В Перми был откровенный разговор с мэрами моногородов в Пермском крае. Мы говорили о том, что нужно привести в порядок центральные улицы. В Пермском крае этот вопрос решён полностью. Дорожный фонд края выделил масштабные средства для того, чтобы главные улицы привести в порядок. Я думаю, что каждый житель Пермского края это ощутит на себе. Второе, о чём мы говорили, это ремонт входных групп поликлиник. В каждом моногороде входная группа в поликлиники будет приведена в порядок, станет современной. Самое главное, что мэры и их команды прекрасно знают, что необходимо делать дальше. У них есть планы на ближайшие годы.

ИА REGNUM : В ходе работы по улучшению городской среды моногорода представили свои заявки на благоустройство территорий. Какова дальнейшая судьба этих заявок?

Сто городов должны реализовать пять шагов благоустройства в этом году. Как мы считаем, к концу февраля все 319 моногородов должны пройти эти шаги.

ИА REGNUM : К 2018 году мы должны создать 230 тысяч новых рабочих мест, привлечь 170 млрд рублей инвестиций и 18 городов вывести из списка моногородов, сделав их городами с устойчивой экономикой», сказали Вы в интервью ИА REGNUM 15 декабря 2016 года. Какие «текущие» цифры Вы можете озвучить сегодня? В частности, сколько уже сейчас создано рабочих мест в моногородах? Сколько городов «готовы» или «почти готовы» покинуть список «моно», и что это за города?

Я от этих слов не отказываюсь. У нас нет текущих цифр, мы их увидим по итогам полугодия. В настоящее время Федеральная налоговая служба ведёт обработку данных. Мы не будем собирать отчётность из регионов или от моногородов, мы это увидим из 6-НДФЛ по итогам проверки Федеральной налоговой службы.

Сегодня был озвучен первый город, который покинет список моно. Это — Череповец Вологодской области. Мы понимаем, какие города у нас движутся к этой цели, но пока такие расчёты не проведены. Покидать список города будут в 2018-м, а до этого список пересматриваться не будет.

ИА REGNUM : 31 мая в рамках «нулевого дня» работы Петербургского международного экономического форума, прошли мероприятия, посвященные работе малого и среднего предпринимательства в России, в том числе — панельная сессия «Моногорода — новые возможности для бизнеса». Оцените ее результаты, пожалуйста.

Так как я была модератором, мне не скромно хвалить сессию, но зал говорит сам за себя. Для меня важно, что мэры и бизнес высказались, губернаторы приехали и не молчали, и в зале не было свободных мест, что говорит о многом. В рамках форума такого уровня это впервые.

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