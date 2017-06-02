Киев, 2 июня, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что «украинское государство, отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала, сделало большой вклад в «глобальную стабильность». При этом он признает, что взамен Украина получила гораздо меньше. Как сообщила поздно вечером, 1 июня, пресс-служба главы украинского государства, об этом Порошенко заявил, поздравляя Американскую торговую палату на Украине с 25-й годовщиной со дня основания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Сразу же после провозглашения независимости, инвесторы увидели большие возможности, которые Украина может предложить, и начали активно привлекаться. Это было время создания Американской торговой палаты в Украине, которая стала надежным партнером в формировании украинской экономики и создании фундамента в построении репутации как демократической, открытой, экономически привлекательного европейского государства… Мы не хотим перемен, мы работаем для них. Мы понимаем жизненную необходимость сделать Украину великой страной, каждый день доказывая это нашей напряженной работой, преданностью и поддержкой», — сказал Порошенко.

Он считает, что за последние три года было установлено стратегическое партнерство между Украиной и США.

«Это партнерство для демократии. Украина всегда чувствовала надежное плечо США в создании сильных институтов, развитого гражданского общества и процветающей рыночной экономики. При такой поддержке, Украина становится более прочным оплотом демократии в регионе», — считает Порошенко.

По словам президента, партнерство Украины и США усиливает глобальную стабильность: «Отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире, Украина сыграла историческую роль в укреплении режима нераспространения (ядерного оружия) в глобальном масштабе».

Глава государства напомнил, что Украина всегда вовлечена в международные усилия в деле восстановления мира и порядка в нестабильных регионах. «Действительно, мы сделали больший вклад в глобальную стабильность, чем получили взамен в ответ», — отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что украинско-американское партнерство призвано обеспечить мир.

«Последнее имеет крайне важное значение в период, когда Украина становится ключевым полем битвы между либеральным порядком, который исповедуют США, и российским реваншизмом», — сказал он.

Он призвал США «работать на благо мира через силу».

«Но если твердо стоять на почве единства и солидарности, если держать сильный единый фронт трансатлантических санкций против России, если действительно работать на благо мира через силу, нам в конечном итоге удастся выдержать текущую бурю и отстоять мировой порядок, который мы совместно продвигаем и защищаем», — сказал президент.

Порошенко признался, что для него безопасность и экономический рост Украины являются первоочередными задачами, включая создание сильного бренда Украины на международной арене и благоприятного инвестиционного климата внутри страны.

«Все инвесторы являются лучшими послами, распространяющие имидж Украины, доказывая на своем примере, что Украина является страной больших возможностей для бизнеса, великих людей и большого роста», — добавил Порошенко.

В то же время, украино-американская Дорожная карта по улучшению бизнес-климата содержит краткосрочные и среднесрочные нормативные и законодательные реформы, а также служит основой для взаимодействия между правительствами Украины и США. Порошенко подчеркнул, что несмотря на вызовы безопасности, украинской власти удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, добиться прогресса в борьбе с коррупцией.

«Независимые антикоррупционные институты, электронные декларации, ProZorro, энергетические реформы и реформы в банковском секторе — это наше важное оружие на антикоррупционном фронте. Еще остается долгий путь к тому, когда украинская система попадет в топ международных рейтингов по борьбе с коррупцией. Но впервые украинское правительство продвигает антикоррупционные усилия вперед вместо того, чтобы оказать им сопротивление», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не получила никакой поддержки и гарантий суверенитета страны, согласно подписанному в 1994 году Будапештскому меморандуму. «При этом Украина отдала не только ядерное оружие, но и все носители, которые могли нести не только ядерные боезаряды. По его словам, в 1994 году Украину убеждали в том, что ядерное оружие ей не понадобится, ведь гарантами ее суверенитета, неприкосновенности границ и независимости выступили такие мощные государства как США, Великобритания и Россия».

«Тогда политическое руководство Украины поверило в действенность международных гарантий, но через 20 лет оказалось, что гарантии были пустыми и не имели никакого обоснования, хотя и были подписаны высшими должностными лицами стран-подписантов», — сказал Турчинов.