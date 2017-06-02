Москва, 2 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Работа над созданием российской виртуальной валюты уже идет. За ней будущее, сообщила 2 июня заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, — сказала Скоробогатова. — Над этим мы уже начали работать».

Она подчеркнула, что регулятор работает над тем, чтобы в электронном виде внедрить российскую национальную валюту. Электронный вариант создается на базе технологии распределенных реестров.

По словам представителя Банка России, виртуальная валюта необходима, и ее внедрение — только вопрос времени.

«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо, — сказала она. — Это будущее».

Ссылаясь на пилотные проекты, Скоробогатова упомянула тестирование технологий криптовалюты на платформах Masterchain и Hyperledger.

По ее словам, к настоящему моменту пока не определены окончательно принципы регулирования в России виртуальной валюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая Скоробогатова заявила, что Банк России предлагает считать криптовалюты цифровым товаром. Она обещала, что в конце июня будет представлен вариант соответствующих нормативных документов.

По ее словам, объемы использования криптовалют «становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом». Она подчеркнула, что те, кто занимается этим, должны отчислять налоги, а регулятор при этом должен четко понимать, как контролировать эту деятельность.

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