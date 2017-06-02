Рим, 30 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Не менее 300 тыс. солдат потребуется странам НАТО в случае защиты от России восточного фланга альянса от Балтийского до Чёрного моря. Об этом пишет 30 марта итальянская газета Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание напомнило о схеме, утверждённой в 2022 году на саммите в Мадриде. Предполагается, что за десять дней будет развёрнуто первое ядро из 100 тыс. человек, затем ещё 200 тыс. будут готовы в течение месяца.

«Однако эти сроки сокращаются благодаря постоянным учениям, особенно в Польше», — говорится в статье.

Отмечается, что укреплением восточного фланга НАТО занялось в 2017 году. Тогда были созданы четыре батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, насчитывающие от 500 до 1000 хорошо обученных солдат с современным оружием. В 2022 году ещё четыре батальона были сформированы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

В Европе на сегодняшний день присутствуют около 100 тыс. американских солдат. Из них 12 тыс. находятся в Польше, 4 тыс. — в Румынии, указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в марте состоялись военные учения НАТО Nordic Response с участием новых членов альянса Финляндии и Швеции. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что подобные манёвры носят демонстративно-провокационный характер, они создают дополнительные риски на севере Европы.

В конце марта глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что нет никаких признаков намерения России вторгнуться в какую-либо из стран НАТО. При этом он отметил, что у России якобы есть «амбиции» за пределами Украины, поэтому альянсу в целом нужно быть «более подготовленным».