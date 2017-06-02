Челябинск, 2 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Взыскать сумму денег с родильного дома в пользу роженицы, у которой умер ребенок после рождения, постановил Центральный районный суд города Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант судебной инстанции Наталья Прохорова.

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1 июня Центральный районный суд города Челябинска удовлетворил исковые требования о компенсации за моральный вред, нанесенный родильным домом женщине, у которой умер новорожденный.

В исковом заявлении женщина указала, что в 2015 году в учреждении здравоохранения, родильном доме Челябинска, она родила ребенка, который через несколько часов скончался. Причиной, по мнению заявительницы, стали непрофессиональные действия персонала роддома.

Женщина требовала компенсации в размере 1,5 млн рублей. В обращении в судебную инстанцию женщина указала, что её беременность все время протекала без осложнений, о чем говорят результаты анализов и все данные, зафиксированные врачами в ходе беременности. Ответчики претензию заявительницы полностью не признали, они посчитали себя невиновными и просили суд отказать в удовлетворении требований истицы.

Для полного разбирательства по делу судом была назначена судебно-медицинская экспертиза в Санкт-Петербургском ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Экспертная комиссия, состоящая из нескольких врачей-экспертов, имеющих высшую квалификационную категорию, заключила, что при родовспоможении имели место дефекты, а именно: «недооценка аллергоанамнеза, повлекшая аллергическую реакцию у роженицы» и «не обеспечение адекватного контроля за характером сердечной деятельности плода».

Суд принял решение удовлетворить требования пострадавшей женщины частично. В пользу истицы должно быть взыскано 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, 100 тыс. рублей штрафа, а также расходы понесенные ею при оплате представителя в суде, суммы за услуги экспертной организации и расходы по оплате государственной пошлины.

Сторона, представляющая родильный дом, может обжаловать приговор, пока решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, резонансный случай произошел с женщиной из Карабаша. У нее якобы была выявлена беременность двойней. При появившихся болях в области живота женщине сделали кесарево сечение. Вместо детей была обнаружена и удалена киста. Женщина подала иск на лечебные учреждения сопровождавшее и принимавшее роды. К расследованию подключился СКР по Челябинской области. В ходе расследования выяснилось, что в карточке женщины после очередного проведенного УЗИ брюшной полости появилась запись о беременности, но сделанная не рукой специалистов учреждения здравоохранения, в которой наблюдалась женщина. Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия события преступлений.