* запрещённая в России организация

Кабул, 2 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Правительство Афганистана выразило решимость провести в Кабуле международную конференцию по мирному урегулированию, сообщает 2 июня Anadolu.

isafmedia Боевики «Талибан» сдают оружие

Президент страны Мохаммед Ашраф Гани встретился с представителями международного сообщества, чтобы подробней обсудить этот вопрос.

Основная цель данной встречи заключается в упорядочении всевозможных мирных инициатив, контактов и любых других возможностей, способных помочь в достижении мира с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Актуальность конференции стала очевидной после чудовищного теракта в центре Кабула, унесшего жизни порядка 90 человек.

Взрыв произошел недалеко от посольства Германии, где на 6 июня запланирована конференция.

Напомним, 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел теракт, в результате которого погибло 90 человек, около 450 получили ранения. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна группировка. Власти страны обвинили в пособничестве теракту власти Пакистана, что Исламабад решительно отверг. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отвергли свою причастность к данному теракту, назвав его бессмысленным убийством мирных граждан.