Санкт-Петербург, 14 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 1 июня Временное правительство постановило отстранить от должности главнокомандующего армиями Северного фронта Драгомирова и назначить Клембовского. Также назначены: главнокомандующим армиями Западного фронта — Деникин, командующим войсками Московского военного округа — полковник Верховский. На место главнокомандующего Кавказским фронтом Юденича назначить Пржевальского.

На Восточном фронте Первой мировой

Правительство постановило назначить товарища министра торговли и промышленности председателем особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства.

Министру юстиции поручено срочно разработать, по соглашению с министерствами финансов, земледелия, торговли и промышленности, а также при участии представителей акционерных земельных банков, кооперативных учреждений и обществ взаимного кредита, проект постановления о мерах к сохранению неприкосновенным наличного земельного запаса впредь до общего разрешения земельного вопроса Учредительным собранием.

Временное правительство постановило отменить закон, разрешающий труд женщин и подростков до 15 лет на ночных и подъёмных работах в копях.

На заседании особого совещания по перевозкам выделено 4 миллиона рублей на сборку заказанных за границей 455 паровозов и 8500 вагонов, прибытие которых ожидается на днях во Владивосток.

Бюро Исполкома Петроградского Совета постановило разрешить Финансовому отделу купить на часть благотворительных сумм «Заем Свободы» и впредь покупать процентные бумаги по своему усмотрению. «Заем Свободы» был куплен на 400 тыс. рублей.

В Исполкоме Петроградского Совета вновь обсуждался вопрос о допущении в его состав представителей группы плехановского «Единства». Группа опять обратилась с этим требованием, указав на то, что она объединяет теперь уже 800 человек. Исполком опять отклонил это требование.

Исполком обсудил и принял тезисы к Стокгольмской конференции:

«Международная конференция, созываемая по инициативе Исполнительного Комитета, имеет своей целью достигнуть объединения трудящихся классов всех стран в смысле совместной борьбы за справедливый мир. Почву для такого объединения дает повсеместное желание трудящихся достигнуть возможно скорее мира без какого-либо угнетения и несправедливостей над отдельными народами. Эти условия мира в общем виде выражены известной формулой: «без аннексий и контрибуций, на основе права наций на самоопределение». Для достижения такого мира необходимо, чтобы солидарная в своих целях демократия вела борьбу, каждая в своей стране, против империалистических классов и все демократии вместе — против господства империализма в мировой политике. Только преодолев империалистическую политику буржуазии, мы можем достигнуть демократического мира. Поэтому в платформе, на основе которой созывается конференция, центральное место занимает призыв к партиям решиться на объединенные и совместные действия против империалистической политики буржуазии. Мы должны стремиться к тому, чтобы достигнуть объединения всех трудящихся масс всех стран. Чем шире будет объединение, тем оно будет плодотворнее. Поэтому Исполнительный Комитет в приглашении на конференцию не делает различия между партиями и направлениями, но призывает всех, желающих объединиться на указанных выше основаниях. Созываемая Исполнительным Комитетом конференция имеет целью восстановить доверие демократий различных стран друг к другу объединением их на одной платформе мира и обязательством поддерживать друг друга в общей борьбе против империализма».

Стокгольмская конференция

Московский Совет рабочих депутатов к 1 июня включал 700 членов. Из них большевиков — 206, меньшевиков—172, эсеров — 110, объединенцев—34.

На Всероссийском Съезде Советов начались фракционные совещания большевиков и меньшевиков, членов съезда. Намечены докладчики и ораторы к вечернему общему совещанию социал-демократов.

Днем состоялось общее собрание делегатов с фронта; присутствует свыше 100 человек. Решено образовать особую группу фронтовиков для обсуждения всех вопросов, как политических, так и военных. Выбрано организационное бюро из 15 человек: по одному представителю от каждой армии и по одному — от Черноморского и Балтийского флотов.

Вечером открылось общее совещание социал-демократических членов Всероссийского Съезда Советов. Присутствовало свыше 300 человек. В президиум выбраны: Хинчук и Бройдо от меньшевиков, Ногин и Шумяцкий от большевиков и Бер от меньшевиков-интернационалистов.

С докладом по вопросу о войне выступили Дан, Троцкий и Ерманский (меньшевик).

Дан указал, что мир должен быть только всеобщим и что ликвидировать войну может не братание, а международная конференция с участием социалистов всех течений. Троцкий заявил, что власть в России по-прежнему в руках буржуазии и война по-прежнему империалистическая. Стремление создать боеспособную армию играет на руку буржуазии. Братание — явление стихийное. Международная социалистическая конференция не ликвидирует войну. Только захват власти пролетариатом положит конец империализму. Ерманский говорит против поддержки военного займа и пропаганды наступления.

В прениях Либер говорит, что «Россия не ведет империалистической политики», и доказывает, что ликвидировать войну можно только путем международной конференции. Называет «призывы Троцкого и Ленина к социальной революции» утопическими.

Михаил Либер. 1917

Симбирская Лига женского равноправия постановила организовать «Женский батальон смерти».

В здании Фондовой биржи собрался Всероссийский съезд крупной буржуазии, представителей крупной промышленности всех главнейших отраслей, крупной биржевой торговли и банков. Первое заседание съезда было конспиративным — на него не были даже допущены представители буржуазной печати.

Для нее сообщены лишь следующие постановления: конференция намечает создание единого мощного и авторитетного всероссийского «торгово-промышленного органа», который 15 июня должен начать свою деятельность. В него должны войти представители всех существующих «Советов съездов», общероссийских и районных, и обществ фабрикантов и заводчиков как районных, так и отдельных отраслей промышленности. Представители синдикатов и трестов в него не включены.

«Социал-Демократ» печатает резолюции шести московских заводов с требованием перехода власти к Советам и установления ими контроля над производством.

«Известия» пишут: ЦК «Бунда» вынес постановление, где подтверждает решение бюро ЦК участвовать и в Стокгольмской конференции, и в Циммервальдской.

Альбер Тома отбыл во Францию; на вокзале его провожали Керенский и Терещенко, а также французская дипломатическая миссия. В Петроград прибывает Американская миссия для обеспечения участия России в войне.

В «Дне» напечатано письмо Фигнер с просьбой перепечатать следующую телеграмму, полученную ею из-за границы:

«Узнав о переезде русских через Германию, выражаем порицание и с возмущением протестуем. Гамми, Бохановская, Вера Гец, Сергей Иванов».

Вера Фигнер

«Социал-Демократ» печатает резолюции от двух фабрик, союза портных и экспедиции газеты «Труд» с протестом против выживания газеты «Социал-Демократ» из типографии «Земсоюза».

Поэт Демьян Бедный пишет стихотворение «Спекулянт»:

"Кто посеял, кто пожал» — Я про это речь держал. Шел народ на баррикады, А пролезли к власти — гады. Взяв народ в лихой зажим, Объявили свой «режим»: Буржуазные порядки. Подставляй хребет, ребятки!»

Николай Бердяев пишет в статье «Свободный народ»:

«Свободный народ не может потерпеть диктатуры какого-нибудь класса»: дворянин, буржуа, интеллигент, так же, как крестьянин и рабочий, принадлежит к «единому великому народу». Черносотенцами и большевиками движет одна и та же «стихия насилия и порабощения».

Справка ИА REGNUM

Демьян Бедный — писатель, поэт, член партии большевиков. С февраля сотрудничал с газетой «Известия», позже — с «Правдой». Творчество Бедного неоднократно цитировалось Лениным во время его выступлений.

Николай Бердяев — русский религиозный философ. Приговаривался к ссылке за антиклерикальную статью в защиту монахов Афона. Бывший участник «Союза Освобождения» — нелегальной организации вокруг одноименного журнала, боровшейся за введение конституции, Учредительного собрания, сокращение рабочего дня и передел земли. После неудачи революции 1905 года перешел на антиреволюционные позиции.