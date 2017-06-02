«Запад доверяет ФРГ в отношении Nord Stream-2 меньше, чем Украине»
Берлин, 2 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Европейские страны доверяют Германии меньше, чем Украине в плане транзита российского газа. Именно так можно трактовать опасения Запада по поводу «Северного потока-2», а именно то, что в случае реализации этого проекта 80% газа из РФ будут проходить через одну Германию в другие страны ЕС. Об этом сегодня, 2 июня, заявил постоянный председатель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.
Чижов обратил внимание на то, что на Западе достаточно давно говорят об излишней энергетической зависимости европейских стран от РФ. Эта тема обсуждается постоянно, по кругу. Теперь в отношении «Северного потока-2» появилась новая претензия, суть которой состоит в том, что в случае запуска газопровода 80% поставок газа будут осуществляться через Германию.
Причем раньше доля поставляемого российского газа в европейские страны через Украину была примерно такой же. Из этого можно сделать вывод о том, что Запад считает ФРГ не такой надежной страной-транзитером, как Украину, отметил постпред РФ при Евросоюзе.
Дело в том, что ранее, в апреле 2017 года, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк заявила, что «Северный поток — 2», который сосредоточил бы на одном маршруте примерно 80% европейского газового импорта из России, — «это реальная угроза для энергетической безопасности Европы и Украины».
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В то же время, как считает генеральный секретарь МИРЭС Кристоф Фрай, проект «Северный поток-2» может стимулировать конкуренцию в ценах на газ, так как он гарантирует доступную и экологичную энергию.
Отметим, что Европейская комиссия в целом последовательно выступает за то, чтобы Украина осталась транзитным государством и после 2019 года, то есть когда состоится запуск «Северного потока-2». По мнению европейцев, прекращение поставок газа в Европу через Украину может крайне негативно отразиться на экономике страны. Александр Новак же отмечал, что привязка поставщика к определенному транспортному коридору также являются антиконкурентными, следовательно, противоречат принципам ЕС по либерализации энергорынка.
Пути в обход Украины для поставок российского газа в Европу ищутся потому, что Киев показал себя как крайне ненадежный партнер. Доказательством тому служит газовая война между Россией и Украиной, которая вылилась в проблемы с поставками газа в Европу в 2009 году. Постоянные политические и экономические споры на эту тему продолжаются уже более десяти лет. Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что небольшой транзит газа через Украину может сохраниться и с запуском «Северного потока-2».
Как ранее передавало ИА REGNUM, спрос на российский газ в европейских странах год от года растет. По словам Миллера, менее чем за последние полтора года объем годовых поставок «Газпрома» на рынок Европы увеличился на 29,4 млрд кубометров газа, а это чуть более 50% проектной мощности газопровода «Северный поток 2». Поэтому, как полагает представитель компании, в будущем и мощностей этого газопровода может не хватить для того, чтобы сохранить темпы роста поставок российского голубого топлива в Европу.