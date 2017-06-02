Берлин, 2 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Европейские страны доверяют Германии меньше, чем Украине в плане транзита российского газа. Именно так можно трактовать опасения Запада по поводу «Северного потока-2», а именно то, что в случае реализации этого проекта 80% газа из РФ будут проходить через одну Германию в другие страны ЕС. Об этом сегодня, 2 июня, заявил постоянный председатель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Чижов обратил внимание на то, что на Западе достаточно давно говорят об излишней энергетической зависимости европейских стран от РФ. Эта тема обсуждается постоянно, по кругу. Теперь в отношении «Северного потока-2» появилась новая претензия, суть которой состоит в том, что в случае запуска газопровода 80% поставок газа будут осуществляться через Германию.

Причем раньше доля поставляемого российского газа в европейские страны через Украину была примерно такой же. Из этого можно сделать вывод о том, что Запад считает ФРГ не такой надежной страной-транзитером, как Украину, отметил постпред РФ при Евросоюзе.

Дело в том, что ранее, в апреле 2017 года, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк заявила, что «Северный поток — 2», который сосредоточил бы на одном маршруте примерно 80% европейского газового импорта из России, — «это реальная угроза для энергетической безопасности Европы и Украины».

Читайте также: «Быть или не быть»: Дания на пути Nord Stream — 2

В то же время, как считает генеральный секретарь МИРЭС Кристоф Фрай, проект «Северный поток-2» может стимулировать конкуренцию в ценах на газ, так как он гарантирует доступную и экологичную энергию.

Отметим, что Европейская комиссия в целом последовательно выступает за то, чтобы Украина осталась транзитным государством и после 2019 года, то есть когда состоится запуск «Северного потока-2». По мнению европейцев, прекращение поставок газа в Европу через Украину может крайне негативно отразиться на экономике страны. Александр Новак же отмечал, что привязка поставщика к определенному транспортному коридору также являются антиконкурентными, следовательно, противоречат принципам ЕС по либерализации энергорынка.

Пути в обход Украины для поставок российского газа в Европу ищутся потому, что Киев показал себя как крайне ненадежный партнер. Доказательством тому служит газовая война между Россией и Украиной, которая вылилась в проблемы с поставками газа в Европу в 2009 году. Постоянные политические и экономические споры на эту тему продолжаются уже более десяти лет. Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что небольшой транзит газа через Украину может сохраниться и с запуском «Северного потока-2».

Как ранее передавало ИА REGNUM, спрос на российский газ в европейских странах год от года растет. По словам Миллера, менее чем за последние полтора года объем годовых поставок «Газпрома» на рынок Европы увеличился на 29,4 млрд кубометров газа, а это чуть более 50% проектной мощности газопровода «Северный поток 2». Поэтому, как полагает представитель компании, в будущем и мощностей этого газопровода может не хватить для того, чтобы сохранить темпы роста поставок российского голубого топлива в Европу.