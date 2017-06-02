Вашингтон, 2 июня, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Ученые из Кембриджа научились распознавать, когда овца чувствует боль, по выражению ее морды. Результаты своей работы они предтавили на 12-й Международной конференции по распознаванию лиц и жестов, которая проходит в Вашингтоне, передает The Daily Telegraph.

lenaa87 Овца

По словам ученых, эта разработка будет полезна, прежде всего, для фермеров, которые теперь смогут оперативно выявлять больных животных в стаде и оказывать им ветеринарную помощь. Кроме того, эта система может применяться ветеринарами для оценки состояния животных.

Разработка основана на алгоритмах, позволяющих распознавать эмоции и выражения человеческих лиц.

Ученые создали шкалу выражений морд овец для измерения степени боли. Первоначально применением этой шкалы должны были заниматься люди. Однако их обучение занимало большое количество времени, а оценка была субъективной. Поэтому исследователи использовали искусственный интеллект.

Согласно шкале, на мордах овец проявляется пять характерных черт, когда они испытывают боль. У них суживаются глаза и западают щеки. Кроме того, губы вытягиваются вниз и назад, а ноздри меняют форму с U-образной на V-образную. Сила боли определяется на основе этих характеристик по шкале от одного до десяти.

Исследователи использовали набор из примерно 500 фотографий овец. Они выделили на изображениях разные части морд и отметили уровень боли, которую испытывало животное в соответствии с разработанной шкалой.

Первые тесты показали, что искусственный интеллект способен определить уровень боли с точностью до 80%. Дальнейшее развитие системы позволит, по мнению ученых, увеличить этот показатель.