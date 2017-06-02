Минск, 2 июня, 2017, 13:33 — ИА Регнум. По его словам, «если будут какие-то предложения» о введении более мягкого безвизового режима с США «на взаимной основе», то Белоруссия их готова рассмотреть. Также Макей добавил, что между республикой и Евросоюзом продолжаются переговоры об упрощении визового режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Я не ставил бы какие-то конкретные сроки облегчения визового режима с Евросоюзом», — отметил министр иностранных дел.

Напомним, согласно проведенному с 28 марта по 13 апреля соцопросу, за союз Белоруссии с Евросоюзом высказались 14,1% опрошенных граждан республики. За союз с Россией высказались 64,5% респондентов.

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