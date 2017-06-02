Казань, 2 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Данная информация о рейсе, который должен был прибыть в столицу Татарии к 10:40 по местному времени, подтверждается информацией с онлайн-табло аэропорта.

Gleb Osokin Самолёт Georgian Airways

Официального представительства Georgian Airways в Казани нет. В представительстве авиакомпании в Москве корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что вплоть до 19 июня авиарейсов из Тбилиси в Казань не будет. О причинах отмены не уточнили.

Как сообщает ИА REGNUM, рейс должен был открыть регулярное прямое авиасообщение между столицей Грузии и Казанью.

Напомним, 31 мая Казанский международный аэропорт принял свой первый рейс из Пекина. Перелёт совершил самолёт Boeing 777 авиакомпании ВИМ-АВИА. Он дал старт новой полётной программе.