Рим, 2 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» ждет «красивая» и «очень сложная» встреча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Об этом, как передает «Советский спорт», сообщил нападающий итальянской команды Гонсало Игуаин, который ранее выступал в составе «королевского клуба».

Цитата Гонсало Игуаин. Ювентус

«Да, «Наполи» и «Реал» очень дороги для меня, но это часть прошлого, — говорит Игуаин. — Сделаю все, чтобы выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов».

По его словам, туринский клуб полностью готов к решающему матчу с «Реалом».

"Это словно сон, но я думаю, что мы заслуживаем большего», — заявил аргентинский футболист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал Лиги чемпионов в этом сезоне пройдет 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе. В нем мадридский «Реал» встретится с итальянским «Ювентусом».

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