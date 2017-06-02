Ghibli построит в Японии аниме-парк
Нагоя, Япония, 2 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Студия Ghibli, известная своими культовыми аниме-фильмами, построит к 2020 году в Японии тематический парк, об этом 1 июня сообщил The Hollywood Reporter.
Парк будет расположен на территории комплекса 2005 World Expo, который находится недалеко от города Нагоя, префектуры Айти.
На первом этапе реализации проекта будет построена секция, в основу тематики которой ляжет культовый мультфильм «Мой сосед Тоторо». Эту картину режиссер Хаяо Миядзаки выпустил в 1988 году.
Партнером по проекту выступит правительство префектуры, секция парка будет располагаться в здании площадью 2 кв. км, который был построен для выставки, прошедшей в 2005 году.
Правительство Айти заявило, что оно будет искать других частных партнеров для реализации данного проекта, поскольку в его планах стоит создание других секций парка, в основу которых лягут иные фильмы и персонажи из творений Ghibli.
Напомним, 1 апреля 2016 года в Нагое открылся парк развлечений Legoland Japan. Не обошлось без скандала — компания вынуждена была объявить о 25%-й скидке для семей с детьми после того как посетители стали жаловаться на дороговизну билетов — $ 218,5 для семьи из четырех человек. Эта цена была выше, чем в «Диснейленде» Токио и парке Universal в Осаке.