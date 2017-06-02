Нагоя, Япония, 2 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Студия Ghibli, известная своими культовыми аниме-фильмами, построит к 2020 году в Японии тематический парк, об этом 1 июня сообщил The Hollywood Reporter.

Цитата Аниме «Мой сосед Тоторо». Студия Ghibli

Парк будет расположен на территории комплекса 2005 World Expo, который находится недалеко от города Нагоя, префектуры Айти.

На первом этапе реализации проекта будет построена секция, в основу тематики которой ляжет культовый мультфильм «Мой сосед Тоторо». Эту картину режиссер Хаяо Миядзаки выпустил в 1988 году.

Партнером по проекту выступит правительство префектуры, секция парка будет располагаться в здании площадью 2 кв. км, который был построен для выставки, прошедшей в 2005 году.

Правительство Айти заявило, что оно будет искать других частных партнеров для реализации данного проекта, поскольку в его планах стоит создание других секций парка, в основу которых лягут иные фильмы и персонажи из творений Ghibli.

Напомним, 1 апреля 2016 года в Нагое открылся парк развлечений Legoland Japan. Не обошлось без скандала — компания вынуждена была объявить о 25%-й скидке для семей с детьми после того как посетители стали жаловаться на дороговизну билетов — $ 218,5 для семьи из четырех человек. Эта цена была выше, чем в «Диснейленде» Токио и парке Universal в Осаке.