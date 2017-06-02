Вильнюс, 2 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. По словам представителя Службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса, военнослужащие были сняты с поезда вечером 1 июня. Также пограничники написали им отказ в разрешении пересечь госграницу.

Everydayeveryway.ru Поезд Москва-Калининград

Инцидент произошел на литовском контрольном пограничном пункте Кибартай, там транзитный поезд делает стоянку. Мишутис пояснил, что пассажиры находились в купе поезда в гражданском и не указали, что являются военнослужащими.

Любая группа из четырех и более военных, следующая транзитом через Литву, считается военным отрядом, который должен получать специальное разрешение на проезд, а такого документа у военнослужащих не было.

До полуночи российских военных вернули на другом поезде в Калининградскую область.