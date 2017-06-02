Москва, 2 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Свыше двух тысяч обращений о возмещении ущерба поступили в страховые компании после урагана в Москве. Как сообщили в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», процедуру возмещения ущерба максимально упростили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

Так, для подачи заявления не нужны документы из гидрометеослужбы и МЧС. К возмещению положен ущерб, нанесенный жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах. Особо подчеркивается, что возмещение зависит от того, прописан собственник помещения в нем или нет. Если прописан, то ему полагается возмещение от страховой компании и субсидия от Центра имущественных платежей и жилищного страхования, ели нет — только возмещение.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, самый разрушительный за историю метеонаблюдений в столице ураган обрушился на Москву 29 мая. Днем в столице начался дождь и поднялся сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 16 человек.