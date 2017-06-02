Токио, 2 июня, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Япония упросит визовый режим для граждан Грузии: решение о начале переговоров по этому соглашению было достигнуто на встрече министров иностранных дел обеих стран, которая прошла 2 июня в Токио, сообщает МИД Грузии.

Почта Грузии, 2008 г 15-летие дипломатических отношений Японии и Грузии, марка

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе и его японский коллега Фумио Кисида также достигли договоренности о начале переговоров по соглашению об инвестициях между Грузией и Японией.

Министры отметили, что обе страны придерживаются общих ценностей, каковыми являются развитие демократии, прав человека, верховенство закона и рыночная экономика, и выразили готовность дальнейшего сотрудничества с целью перевода двусторонних отношений на новый, более высокий уровень.

По заявлению Фумио Кисиды, упрощение визового режима для граждан Грузии будет способствовать углублению связей между народами и развитию сотрудничества в сфере туризма, а соглашение о двусторонних инвестициях откроет обеим странам новые возможности для развития бизнеса и привлечет интерес деловых кругов Японии к инвестиционным и экономическим возможностям Грузии.

Михаил Джанелидзе выразил Японии благодарность за оказываемую Грузии финансовую и техническую помощь, особенно в рамках Агентства международного сотрудничества JICA, а глава МИД Японии заявил о готовности продолжения помощи и активного участия в осуществляемых в Грузии инфраструктурных проектах.

В заключение встречи Михаил Джанелидзе пригласил японского коллегу посетить Грузию.

Визит главы МИД Грузии в Японию начался 31 мая и закончится 5 июня.