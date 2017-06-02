Барселона, Испания, 2 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Латиноамериканская певица и жена защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира опровергла слухи о конфликте с невестой форварда каталонцев Лионелем Месси — Антонеллой Рокуццо.

Niyaz Bakılı Шакира

В комментарии изданию Marca она заявила, что не знает, откуда пошла такая информация.

«Не понимаю этого, ведь нас с Рокуццо можно часто видеть вместе», — сказала Шакира, уточнив, что они Жераром Пике пойдут на свадьбу к Месси, если смогут.

Ранее французское издание El País, которое сообщило, что Пике может пропустить свадьбу Месси в связи с конфликтом между Шакирой и Рокуццо.

Свадьба Месси и Рокуццо запланирована на середину июня. Шакира также напомнила, что ее муж дружит с Месси с раннего детства.