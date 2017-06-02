Симферополь, 2 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Проект Генерального плана Ялты содержит в себе лоббирование интересов подрядных организаций, а не крымчан. Об этом на своей странице в Facebook по итогам заседания Архитектурно-градостроительного совета в Симферополе 1 июня написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ялта с бульвара. Конец XIX века

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Он отметил, что результаты промежуточного анализа проекта Генплана Ялты — отрицательные: эксперты отметили сокращение границ населенных пунктов, увеличение площади под общественно-жилую застройку за счет сокращения санаторно-курортной зоны.

«Подобная стратегия развития города нас не интересует и вряд ли заинтересует хоть одного крымчанина, который радеет за благосостояние Республики Крым, — написал Аксенов по итогам заседания. — Генплан не должен урезать санаторно-курортные зоны, а напротив, одна из его главных задач — расширение парковых зон, частей заповедных зон и санаторно-курортного комплекса, но никак не жилой зоны».

Глава Крыма отметил, что необходимо радикально менять концепцию развития курортного города, которая заложена в Генплан.

«Увы, на сегодняшний день мы видим лишь лоббирование интересов подрядных организаций. Если проектировщик не желает переделывать свою работу, то он будет заменен на другого, который понимает желания крымчан», — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что подход, во главу угла ставящий расширение зеленой зоны и санаторно-курортного комплекса должен быть распространен на все приморские города Крыма.

«На мой взгляд, город без парковых зон, лесополос и зеленых насаждений не может быть комфортным для жизни», — добавил глава Республики.

Он также предложил переработать регламент проведения заседаний Градсовета, отметив, что нет смысла по много раз выслушивать подрядчиков: «Необходимо один раз выслушать, на второй раз — предоставить материал с внесенными корректировками, а на третий раз — предложить к рассмотрению уже отшлифованный проект, к которому не будет никаких вопросов».

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Как сообщили в пресс-службе главы Крыма, в представленном проекте Генплана Ялты площади под малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные жилые дома увеличены в два раза, площадь деловой застройки увеличена в 3,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года глава Крыма Сергей Аксенов приостановил процесс принятия Генплана Ялты, обязав депутатов согласовать документ с Советом министров Республики.

Ранее председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов назвал ситуацию с застройкой одного из самых популярных у туристов курортных городов критичной.

В мае Аксенов, чтобы остановить хаотичную застройку курорта, принял и вовсе радикальное решение: он запретил строительство в приморской зоне Ялты по старым Генеральным планам.