Кишинёв, 2 июня, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Члены фракции молдавской Партии социалистов инициируют вынесение персонального вотума недоверия главе МИД республики Андрею Галбуру на фоне скандала с высылкой российских дипломатов. Об этом 2 июня в ходе заседания парламента заявил представитель фракции Владимир Цуркан, передает Sputnik.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

Депутатов-социалистов возмутил отказ большинства парламентариев заслушать отчет главы МИД Молдавии Андрея Галбура и главы Службы информации и безопасности (СИБ) Михая Балана о причинах высылки российских дипломатов из страны. Социалисты настаивали на необходимости такого доклада, однако другие депутаты отказались голосовать за проведение слушаний.

«Учитывая, что в деятельности министерства иностранных дел в последнее время проявляются негативные тенденции в продвижении национальных интересов, мы приняли решение выразить вотум недоверия МИД страны», — заявил Цуркан.

Выражая свой протест, все депутаты Партии социалистов вышли из зала заседаний парламента. Как пояснил председатель парламента Андриан Канду, инициированный социалистами вотум недоверия главе МИД будет рассмотрен в течение двух недель.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая пять российских дипломатов были объявлены в Молдавии персонами нон-грата. Соответствующую ноту получило диппредставительство РФ.

Глава правительства республики Павел Филип пояснил, что решение о высылке дипломатов было принято на основании полученных от спецслужб сведений. 31 мая стало известно об ответном шаге МИД России — пять молдавских дипломатов должны покинуть страну до 3 июня.