Москва, 2 июня, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект о новом порядке избрания президента РАН будет внесен в Госдуму в начале следующей недели и принят до конца весенней сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, глава комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Андрей Ю. Вуколов Часы на здании Президиума РАН

«Мы планируем внести законопроект уже в начале следующей недели, поскольку это закон федерального ведения, рассылки длительной не потребуется, и поэтому, я считаю, что у нас есть все основания надеяться на принятие этого закона уже в эту сессию Государственной думы с тем, чтобы Академия наук, как она, собственно и планировала, 25 сентября этого года провела выборы президента Академии на основании нового закона», — заявил Никонов.

Глава комитета объяснил, почему депутаты не вносили законопроекты о выборах президента РАН ранее. «Мы не спешили ни с какими законодательными инициативами, потому что исходили из того, что сами эти инициативы должны исходить из Академии наук, академического сообщества, которое должно сформулировать свою позицию, чтобы она не была навязана со стороны государственной власти», — указал Никонов.

Поправки, в частности, заключаются в том, что различные отделения Академии, региональные отделения и группы членов РАН могут выдвигать кандидатов на руководство Академии. Кандидатуры согласуются с правительством РФ, выносятся на голосование Академии, затем кандидатура избранного большинством голосов от членов Академии утверждается президентом РФ.