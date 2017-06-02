Киев, 2 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. 1 июня в Донбассе снизилась интенсивность обстрелов. Наиболее напряженная обстановка сохранялась на Приморском направлении. Об этом 2 июня сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР ИА Regnum МЧС ДНР. После обстрела. Донецк. ДНР. 2017

Так, Народная милиция ЛНР информирует, что за прошедшие сутки украинские силовики три раза обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиново, Калиновка и Сокольники. При этом ВСУ вели огонь из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, по данным Народной милиции ДНР, вчера ВСУ 35 раз нарушили режим тишины.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

При этом утром, 2 июня в с. Луково Тельмановского района (ДНР) ВСУ обстреляли ферму.

«В результате обстрелов ВСУ по состоянию на 2 июня в селе Луково (Тельмановский район) произошло возгорание девяти единиц сельхоз техники, разрушена заправка, повреждены линии электропередач, полностью разрушен тог для хранения зерна. Там же, по улицам Советская и Первомайская, повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что ВС Украины вели огонь из артиллерии калибра 120 мм.

«В результате прямого попадания разрушен дом по адресу ул. Советская, 1а. Также была повреждена сельхозтехника, произошло возгорание служебных помещений. На место обстрела ожидается прибытие представителей СЦКК и ОБСЕ», — информирует Совмин ДНР.

В свою очередь, 2 июня спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 28 раз обстреляли позиции ВСУ, «в результате боев потерь среди бойцов украинского войска не было».

По его словам, на Приморском направлении войска ДНР совершили наибольшее число нарушений режима тишины — 18. Подполковник отметил, что на Донецком направлении войска ДНР из «ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских воинов, которые держат оборону в районе Зайцево».

Марочко также проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР восемь раз нарушили режим тишины, обстреляв опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ у Крымского накрыло огнем из минометов калибра 120 мм, а в Кряковке — из 82-мм минометов.

Ранее, 30 мая, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировала, что около пяти утра в пос. Новолуганское Бахмутского района (под контролем ВСУ) войска ДНР совершили минометный обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз». В результате обстрела загорелась свиноферма.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в размещении у линии соприкосновения в районе села Крымское 12 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

"Украинская сторона продолжает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон. Так, в районе населенного пункта Крымское, на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения, нами выявлено расположение двух артиллерийских батарей — двенадцати 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 93-й бригады ВСУ», — добавил Марочко.

Напомним, с 1 июня 2017 года в Донбассе противоборствующие стороны ввели очередной режим тишины. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе также согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия. Таким образом, за два года стороны конфликта так и не выполнили первые три пункта Минских соглашений (Минск-2):

1. Об установлении «всеобъемлющего прекращения огня» и «его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года»;

2. Об отводе крупнокалиберной артиллерии (от 100 мм) от линии фронта;

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ.