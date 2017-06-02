Краснодар, 2 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. XXI Петербургской международной экономический форум, который в эти дни проходит в северной столице, принёс Краснодарскому краю уже около десятка достигнутых договорённостей и соглашений. Так, на встрече с директором ООО «КВС-РУС» Владимиром Дружиным губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил создание нового предприятия в Мостовском районе края. Речь идёт о строительстве завода по производству семян кукурузы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Admkrai.krasnodar.ru Участие Кубани в ПМЭФ-2017

Предприятие по изготовлению семян мощностью 6 тыс. тонн готовой продукции в год планируется возвести к 2020 году. В дальнейшем возможно увеличение мощности в зависимости от потребностей. Инвестировать в проект намерены более 1,5 млрд рублей.

Ещё одно производство появится под Новороссийском. Новую птицефабрику по выращиванию и переработке птицы в станице Раевской до конца 2019 года планирует ООО «Ключ». Объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей. Птицефабрика даст порядка 400 новых рабочих мест. Объемы производства достигнут 12 тыс. тонн мяса птицы в год. Соглашение об этом было подписано с инвестором 1 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.

В рамках международного форума также стало известно и об официальном запуске нового товарного знака «Сделано на Кубани». Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев, отметив, что знак позволить защитить сельхозпроизводителя от подделок.

«Кубань делает акцент на переработку сырья, мы стараемся максимально доводить продукт до конечного потребителя, на полки магазинов. И, конечно, мы вынуждены защищать, что производим, — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев пояснил, что в настоящий момент разрабатывается регламент и условия выдачи знака качества сельхозпроизводителям. По его словам, они будут максимально прозрачны и понятны.

Дополнительное соглашение о сотрудничестве администрация Кубани заключила и с АО «КТК-Р». Подписи в документе поставили губернатор региона Вениамин Кондратьев и генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Николай Горбань.

Компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Кубани уже порядка 20 лет и за это время вложила в развитие социальной сферы региона более 1,2 млрд рублей, намерена и дальше продолжить финансирование Крымского и Динского районов, в том числе, выделив средства на приобретение транспорта и оборудования для школ этих муниципалитетов.

Помимо развития производства на Кубани край не забывает и о культурной сфере. Уже к 1 октября 2017 года в регионе будет разработана дорожная карта по развитию кино‑ и телеиндустрии. Соглашение, предусматривающее работу в данном направлении, подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Напомним, договоренность о создании киностудии в Геленждике была достигнута в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи между администрацией края и холдингом «Национальная медиа группа» была достигнута.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В 2017 году он проходит с 1−3 июня 2017 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.Форум станет местом для открытого обмена идеями, поиска взаимовыгодных решений и ответов на наиболее актуальные вопросы российской, региональной и мировой экономики.