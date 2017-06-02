Донецк, 2 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум. «С сегодняшнего дня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой Народной Республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений Вооруженных Сил, Министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму», — сказал Захарченко.

Mgbdnr.ru Министерство Государственной Безопастности ДНР

По его словам, такие беспрецедентные меры вызваны угрозой со стороны украинских диверсантов.

«Это вызвано угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины на нашей территории. Долгое затишье на передовой провоцирует украинские власти и их спецслужбы ударить исподтишка и побольнее. Наша задача — быть готовыми к отражению любой угрозы. Тем более, сегодня праздник — Международный день защиты детей, и мы просто обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций на территории республики», — добавил Захарченко.

Также Захарченко попросил жителей с пониманием отнестись к учениям военных, которые проводятся для усиления безопасности.

В свою очередь, 2 июня пресс-служба Совмина ДНР анонсировала на 12 июня сбор крови.

«12 июня с 8:00 до 12:00 в Центральной городской клинической больнице № 9 состоится добровольная акция «Сдай кровь — спаси жизнь ребенка». Медицинские работники будут безвозмездно сдавать кровь для передачи ее нуждающимся детям. Донорство — это исключительная возможность подарить свою кровь человеку, который в ней нуждается, и спасти его жизнь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня пресс-служба Народной милиции ДНР проинформировала, что с 1 июня, с 00:00 часов украинская сторона соблюдала режим прекращения огня. В то же время в НМ ДНР не исключают организации провокаций со стороны ВСУ.

«Используя затишье, украинской стороной могут быть предприняты попытки проведения провокаций на территории ДНР. В связи с этим в подразделениях ВС Республики спланирован и проводится совместно с подразделениями МГБ и МВД ДНР комплекс практических мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности военных и административных объектов Республики. Также в связи с проводимыми мероприятиями, приуроченными к Международному дню защиты детей, приняты дополнительные меры безопасности», — говорится в сообщении.