Тель-Авив, Израиль, 2 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Палестинская девочка, раненая накануне израильским военным, скончалась от полученных ран, сообщает 2 июня Reuters.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Солдат вооруженных сил Израиля вынужден был открыть огонь по девочке-подростку, после того. как она напала на него с ножом в руках.

Инцидент произошел у еврейского поселения Мево Дотан, распложенном на Западном берегу реки Иордан.

По заявлению палестинских властей, девочке было 16 лет, она проживала в деревне недалеко от города Дженин. В результате нападения она нанесла ему легкие ранения военнослужащему Израиля.

Представитель госпиталя, в который поступила девочка, заявил, что та скончалась от полученных ран в ночь на 2 июня.

Напомним, обострение и без того сложных отношений между Израилем и Палестиной началось в 2015 году, как следствие многочисленные акты насилия на палестинской территории, в которых погибло по меньшей мере 247 человек.