Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что примерно через 15 лет пятница может стать выходным днем.

Юрий Кугач. В праздник (В выходной день). 1949

К этому, по его мнению, приведут активные процессы глобализации, а также повышение производительности труда и внедрение роботов. И тогда «на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем».

«Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди», — сказал Швецов.

По его прогнозу, в связи с появлением третьего выходного дня могут возникнуть новые сектора экономики, которые будут связаны с проведением личного времени.

Ранее на форуме министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о возможном в XXI веке изменении стандарта продолжительности рабочего дня — он может сократиться до четырех часов.

Время, которое при этом высвобождается, жители России смогут потратить на занятия спортом и на приумножение культурных ценностей, считает Топилин.