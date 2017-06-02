Петрозаводск, 2 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. На севере Карелии метель с обильным снегопадом сегодня оставили без электроснабжения четыре тысячи человек. Провода на линии электропередачи в Лоухском районе (север Карелии) оборвались около девяти часов утра, пишет информагентство «Республика Карелия» со ссылкой на пресс-службу «Карелэнерго».

Vk.com/public66252614 Снеговик на капоте машины. 2 июня

По информации МЧС Карелии, без света остались семь населенных пунктов, в которых проживают более четырех тысяч человек. Электричество отсутствует в 847 домах и 10 социально значимых объектах.

Vk.com/public66252614 Лыжный сезон. 2 июня

На месте аварии работают ремонтные бригады энергетиков. Когда электроснабжение вернется в дома, пока не сообщается. Отметим, активный циклон, пришедший сегодня в Карелию, завалил снегом город Костомукша и Лоухский район. Жители республики делятся в соцсетях фотографиями летних снеговиков и начала нового лыжного сезона.