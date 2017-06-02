Киев, 2 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. На подконтрольной ВСУ территории Луганской Народной Республики в поселке городского типа Беловодск офицеры украинской армии бесчинствуют в отношении мирного населения. Об этом, подводя итоги месяца, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

«Житель поселка Беловодск рассказал, что ехал на собственном автомобиле из центра населенного пункта по направлению к автостанции. На одном из перекрестков перед ним, создав аварийную ситуацию, выехал автомобиль «Mitsubishi Pajero» г/н «5400 Б4». В ответ на сигнал клаксона внедорожник остановился и оттуда вышли двое людей в камуфляжной форме. Один из них держал в руках автомат Калашникова, другой был вооружен кинжалом. Первый из них снял оружие с предохранителя, передернул затвор и наставил автомат на заявителя, в то время как второй последовательно пробил все 4 колеса на его автомобиле. Все действия сопровождались нецензурной бранью и угрозами убийства потерпевшего. После этого мужчины сели в свой внедорожник и скрылись в направлении Беловодской автостанции. Заявление потерпевшего в Нацполицию Украины результатов не дало: узнав, кто совершил нападение, от регистрации заявления там отказались, сказав, что «это дело военных», — говорится в сообщении МВД ЛНР.

Как говорится в заявлении правоохранительного ведомства, луганские оперативники уже установили личности виновных в совершенном преступлении.

«Факты угрозы убийством и умышленного повреждения чужого имущества были внесены в Книгу учета происшествий и преступлений. Была назначена проверка. По предварительным результатам, в совершении данных преступлений обоснованно подозреваются военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ: командир батареи Лысенко М. С., 1993 г.р., и командир взвода Жиров Д. О., 1995 г.р. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили правоохранители ЛНР.

Более того, в ходе проверки было установлено, что подозреваемые уже задерживались украинской военной полицией за незаконное обращение с оружием. Так, 24 мая у них было изъято значительное количество боеприпасов и частей оружия.

Также в Министерстве внутренних дел Луганской народной республики заявили, что в Попасной у солдата 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропал автомат. В Национальной полиции Украины считают, что оружие пошло на оплату алкогольных долгов украинских силовиков.

«Сотрудник Северодонецкого городского отдела Нацполиции Украины обратился в МВД ЛНР и сообщил, что в Попаснянский горотдел поступило письмо из военной комендатуры о факте пропажи автомата АКС-74У у военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Мадаряш Л.И., 1971 г.р. По данным заявителя, инцидент произошел в ночь на 26 мая, следствие обоснованно склоняется к тому, что оружие было похищено с целью оплаты долгов за спиртное перед местными торговцам самогоном. Других подробностей заявитель не сообщил, добавив только, что инцидент состоялся в одном из блиндажей взводного опорного пункта «Нордик» под Попасной», — говорится в заявлении луганских правоохранителей.