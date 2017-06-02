Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) примет участие в формировании благоприятных социальных, политических, экономических, правовых и иных условий развития Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, по итогам переговоров временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитина с президентом Фонда ЦСР Павлом Кадочниковым и председателем совета Фонда ЦСР Алексеем Кудринымподписано соглашение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

В частности, ЦСР намерен разработать и апробировать в Новгородской области систему партиципаторного бюджетирования в муниципалитетах — речь идёт о распределении части бюджетных средств муниципального образования при помощи комиссии, состоящей из выбранных по жребию горожан и представителей администрации. Также в приоритетах сотрудничества — разработка концепций проектов развития туристической привлекательности Новгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин отметил, что соглашение важно для Новгородской области, «так как мы хотим быть лидером в социальных, экономических практиках, которые исследует и развивает ЦСР», но в регионе «есть проблема социального неравенства, есть неравенство в качестве жизни».

По словам Павла Кадочникова, опыт, полученный при реализации проектов в Новгородской области, будет использован при подготовке стратегии развития страны.

Алексей Кудрин добавил, что «Новгородская область имеет большой потенциал, который нужно реализовать», а также заявил, что в ЦСР найдут «точки и пути, помогающие его развить».

Напомним, Новгородская область впервые представила собственный стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). За первый день работы форума регионом подписано более 15 соглашений, большинство из которых предполагают реализацию инвестиционных проектов.