Львов, Украина, 2 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Согласно сообщению, неизвестные облили мемориал красной краской утром 2 июня. Также неизвестные оставили на памятнике оскорбительные надписи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Russianname Монумент Славы во Львове

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Монумент Славы советским солдатам, воевавшим в Великой Отечественной войне, расположен в Центральном парке культуры и отдыха города Львов на Украине. Был открыт в 1970 году. Рядом с мемориалом также действовал Музей истории войск Прикарпатского военного округа, который на «независимой Украине» после развала СССР был разрушен.

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Напомним, на Украине давно длится война с советскими памятниками, которые еще хранят историческую память как о культурных и политических деятелях, так и о героях Великой Отечественной войны. Так, в Одессе ранее националисты демонтировали памятный камень маршалу Победы, Герою Советского Союза Георгию Жукову.