Москва, 2 июня, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Комету Джонсона (C/2015 V2) 4 июня 2017 года можно будет наблюдать в бинокль или в телескоп — она пройдет на расстоянии 122 млн километров (0,82 астрономических единиц) от Земли, сообщили в Московском планетарии.

NASA Комета Галлея 8 марта 1986 года

Блеск кометы в момент сближения с Землей будет почти такой же, как у планеты Нептун порядка +7 звёздной величины. У звезд Большого Ковша (Большой Медведицы) яркость составляет +2 звездной величины.

Комета к 12 июня окажется вблизи Солнца пройдя точку перигелия на расстоянии 245 344 000 км (1,64 а.е.) от Звезды.

Ее будет видно в созвездии Волопас недалеко от Арктура. При ясной безоблачной погоде ее можно разглядеть в телескоп в течение всей ночи в виде зеленоватой размытой звезды.

Комету Джонсона открыли в ноябре 2015 года при помощи 0,68-м телескопа Шмидта в рамках Каталанского обзора неба, она названа в честь первооткрывателя — астронома Джеса Джонсона. Диаметр кометы составляет 5,74 километра.

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