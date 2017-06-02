Рим, 2 июня, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Цветы по традиции возложил президент страны. Центральным событием праздничных торжеств станет военный парад, который пройдет по проспекту Императорских форумов от Колизея к подножию Капитолия. В параде примут участие около 4000 гражданских и военных лиц, возглавлять парад в этом году буду 400 мэров, в первой линии пройдут главы администрации городов, разрушенных землетрясениями.

Max_Ryazanov «Алтарь Отечества», Рим

Президент республики Серджио Маттарелла прибыл к могиле неизвестного солдата в сопровождении министра обороны Роберты Пинотти и начальника штаба обороны Клаудио Грациано.

На церемонии возложения венков также присутствовали председатель сената Пьетро Грассо, председатель палаты депутатов Лаура Болдрини, премьер-министр Паоло Джентилони, президент Конституционного суда Паоло Гросси. Оркестр сухопутных войск сыграл национальный гимн и в небо взмыли самолеты «Фреччи триколори», распыляя в воздухе цвета национального флага Италии.

«В семьдесят первую годовщины со дня рождения Итальянской Республики я обращаюсь к мужчинам и женщинам наших вооруженных сил, и с ними я воздаю должное павшим на этом трудном и болезненном пути нашей страны к свободе и демократии, — заявил президент Республики Серджио Маттарелла в своем праздничном обращении. — Те ценности, которые объединили нас вместе 2 июня 1946 года, по-прежнему продолжают направлять нас в реализации желаний наших отцов: дать будущим поколениям Италию, живущую в мире, процветании и солидарности, способную выполнять авторитетную и динамичную роль в международном сообществе, которое мы помогли построить».

После Второй мировой войны, 2 июня 1946 года все население Италии (впервые включая женщин) было призвано на голосование для выборов будущего строя управления страной. Почти 55% проголосовавших высказались за республику. Праздник 2 июня является государственным в соответствии с законом о Национальном празднике, подписанным 20 ноября 2000 года президентом Италии.