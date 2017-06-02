Красногорск, 2 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Правительство Московской области приняло изменения в порядок предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, сообщили в областном Минсельхозе.

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В 2017 году средства будут выделены на:

— на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала на возмещение части затрат на покупку кормов для производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере 20% фактических затрат;

— на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород на возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья коров мясного направления продуктивности в размере 2270 рублей в расчете на одну голову в год и выплачиваются один раз в год.

«Также вновь введена субсидия на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию, восстановление и модернизацию мелиоративных систем в размере 20% фактической стоимости работ по строительству, реконструкции, восстановлению и модернизации мелиоративных систем, выполненных в период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

За предоставлением указанных субсидий в областной Минсельхоз могут обратиться сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организации агропромышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на поддержку АПК Подмосковья из бюджета региона выделено 51,5% — 2,614 млрд рублей, а из федерального бюджета — 48,5%, или 2,472 млрд рублей.

Кроме того, в регионе действует государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014−2020 годы, направленная на обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий.