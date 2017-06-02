Вашингтон, 2 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. «ВМФ США приняли будущий авианосец США Gerald R. Ford в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния 31 мая, — говорится в сообщении. — Принятие последовало за тем, как корабль успешно завершил приемочные испытания 26 мая».

Mass Communication Specialist's 2nd Class Kristopher Ruiz, Christopher Delano, Ryan Litzenberger Авианосец CVN-78 Gerald R. Ford

Отмечается, что строительство корабля, начатое еще в 2009 году, планировалось закончить еще в 2016 году, однако его ввод в строй произошел с опозданием.

Многоцелевой авианосец CVN-78 формально заступит на службу этим летом, однако активная эксплуатация начнется только в 2020 году. До этого корабль должен совершить несколько выходов в море для проверки боевых и инженерных систем.

Расчетный срок службы нового корабля — 50 лет.

Авианосец Gerald R. Ford, названный в честь 38-го президента США, является первым из американских авианосцев нового поколения. Корабль, оснащенный ядерной силовой установкой и модернизированной электроэнергетической схемой, получил более просторную взлетно-посадочную палубу, дающую возможность нарастить число самолетовылетов на 20%, причем практически в любых погодных условиях.

Кроме того, авианосец оснащен электромагнитной катапультой для взлета самолетов и аэрофинишером нового образца.

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