Пекин, 2 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В международном аэропорту Шоуду, расположенном в пригороде Пекина, совершил посадку самолет авиакомпании United Airlines, на борту которого помимо прочих пассажиров находился гражданин КНР, доставленный на родину в сопровождении сотрудников правоохранительных органов США. По прилету американские полицейские передали китайским коллегам подозреваемого в совершении преступления на территории Китая.

Полиция КНР

Согласно заявлению, размещенному Министерством общественной безопасности КНР, мужчина по фамилии Чжу в апреле 2016 года совершил изнасилование, после чего скрылся от правосудия за пределами КНР. Преступник вылетел в США, тем самым избежав наказания, пишет «Жэньминь жибао».

Министерство общественной безопасности сформировало специальную группу, которая была отправлена в США для поиска беглеца. Выследив преступника сотрудники правоохранительных органов не смогли его арестовать из-за отсутствия договоренности между США и КНР об экстрадиции преступников.

Чжу был арестован полицией США в январе 2017 года из-за нарушения визового режима. Спустя несколько месяцев консультаций и переговоров, правоохранительные органы США согласились предоставить беглеца сотрудникам китайской полиции.

В настоящее время мужчина доставлен в следственный изолятор. В ближайшие недели состоится первое заседание суда по делу об изнасиловании, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 марта правительство Австралии сняло с повестки парламента голосование о ратификации договора по экстрадиции с Китаем.