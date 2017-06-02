Лондон, 2 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Согласно Глобальному индексу мира (IGP), опубликованному 1 июня, Южная Америка стала регионом, где более всего укрепился общий уровень мира в 2016 году, сообщает информационное агентство EFE.

НАСА Южная Америка из космоса

Чили является первой южноамериканской страной в рейтинге мира и занимает 24 позицию (на два места выше, чем в 2016 году), в то время как Гайана расположилась на 81 месте, а Аргентина — на 55 позиции. Это страны, которые продвинулись более всего в рейтинге в течение последних двенадцати месяцев.

Колумбия получила 146 место, улучшив свое положение на одну позицию, однако при этом продолжает закрывать список южноамериканских стран, несмотря на реализацию мирного соглашения между правительством и партизанами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC-EP). Между тем, Венесуэла оказалась на 143 месте.

Стив Киллелея, основатель Института экономики и мира, аналитического центра, подготовившего индекс, рассказал EFE, что данный рейтинг отражает сокращение числа смертей от «внутреннего конфликта в Колумбии».

Тем не менее, он подчеркнул, что рейтинг страны по-прежнему зависит от деятельности вооруженной повстанческой группы Армия национального освобождения (ELN) и задержек финансовых взносов в миротворческие миссии ООН.

В отношении Венесуэлы доклад предупреждает о «все больших ограничениях оппозиционных избирателей на выражении их воли через институциональные каналы», это сценарий, который «увеличивает риск социального насилия».

Снижение уровня преступности и убийств в регионе в целом является одним из основных факторов, которые привели к улучшению общих позиций Южной Америки в индексе мира.

Регион делает успехи в трех основных областях, которые принимаются во внимание при расчете рейтинга: уровень безопасности в обществе, последствия вооруженных конфликтов и степень милитаризации.

Общий рост по этим направлениям позволил Южной Америке остаться на четвертом месте среди самых мирных регионов планеты.

Между тем, Северная Америка, включающая в себя Соединенные Штаты и Канаду, несколько ухудшила свои показатели в рейтинге за последний год из-за политической поляризации, к которой привели выборы президент США Дональда Трампа.

Напомним, данный аналитический центр традиционно размещает Россию среди самых небезопасных стран мира, расположив страну в 2017 году на 151 месте из 163 стран, ниже Мексики, занявшей 142 место, которая рядом экспертных групп была признана государством с одним из самых высоких уровней насилия в мире, идущим сразу после Сирии, перед Афганистаном и Ираком.