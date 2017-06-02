Донецк, 2 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум.

В парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола Донецка в День защиты детей состоялось открытие памятника детям Донбасса. Инициатором этой акции выступили дети Российской Федерации, объединившиеся в рамках международного проекта «Миру — мир». Сам памятник является подарком городу Российской Федерации.

Миссия «Сути Времени» в ДНР Памятник Детям Донбасса

Вот что рассказал автор проекта Дмитрий Мельников: «В 2015 году мы организовали проект «Миру — мир», в рамках которого дети всей России и Европы решили сделать подарок детям Донбасса — они рисовали эскизы памятной скульптуры, которая впоследствии была изготовлена талантливым скульптором Денисом Селезневым. Люди должны знать, какие сильные и мужественные дети живут здесь».

Участие в открытии памятной скульптуры также приняли гости из Германии и Италии.

Свое отношение к военному конфликту в Донбассе в ходе мероприятия выразила общественный деятель из Италии Маринелла Мондаини: «Я приехала поддержать детей Донбасса, поскольку с начала войны я переживала эти события вместе с вами. Читая о Донбассе, я сразу поняла, что здесь живут героические люди, а история края очень богата. Сейчас же я вижу, что главным желанием местных жителей является возвращение к нормальной, мирной жизни».

После открытия памятника скульптура была освящена священнослужителями Свято-Николаевского храма столицы республики. В завершение мероприятия был проведен молебен о воцарении мира в Донбассе.

Жители ДНР вспомнили в этот день и Елизавету Глинку — доктора Лизу, которая вывозила тяжелобольных и раненых детей Донбасса под обстрелами.

С начала военного конфликта на территории Донецкой народной республики погибли более 100 детей. Еще более 200 несовершеннолетних получили ранения различной тяжести. Многие из них стали инвалидами.

До сих пор дети в прифронтовых районах вместе с родителями во время обстрелов ВСУ опускаются в подвалы, там же делают уроки, спят.

Напомним, что здесь же, в парке Ленинского комсомола, возведена Аллея ангелов в память о погибших детях республики.

Сейчас ДНР также реализует проект по созданию Книги памяти погибших детей. Документы по каждой невинной жертве будут направлены в Европейский суд по правам человека. Примечательно, что в Книге памяти первым стоит имя ребенка, погибшего при обстреле железнодорожного вокзала Донецка. В справке о его смерти значится: «Погиб при обстреле», а сама справка скреплена печатью с гербом Украины.