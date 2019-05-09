Калуга, 2 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей в Калуге состоялся одиночный пикет активиста калужского регионального отделения «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) в поддержку всероссийской акции протеста в отношении политики уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, сообщает 2 июня корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Калуга Пикеты РВС по Стратегии детства 2018-2027

«Требуем обсудить с родителями план «десятилетия детства 2018−2027!» — с таким плакатом вышла к зданию городской управы Калуги пикетчица, представившаяся, как Елена.

«Будучи активистом «Родительского Всероссийского Сопротивления» считаю, что детский омбудсмен Кузнецов, приняв сторону чиновников-ювеналов, продвигает чуждые отечественным традициям зарубежные нормы ювенальных технологий, в том числе и через представленную президенту России Владимиру Путину стратегию детства на 2018−2027 годы», — заявила она.

По её словам, многие калужские родители, имеющие несовершеннолетних детей уверены в том, что Анна Кузнецова, в силу своей принадлежности к православному сообществу, должна быть непримиримым борцом с современной ювенальной системой, разрушающей традиционных устоев общества, а не наоборот.

Так, крупнейшие родительские организации России считают, что действия нового омбудсмена показывают «соглашательскую «проювенальную» позицию. Сюда относят заявления омбудсмена по итогам исполнения поручения президента проанализировать практики изъятия детей из семей с точки зрения неправомерных действий органов опеки. По словам Кузнецовой, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей», хотя на самом деле это не так, отмечают в РВС.

Также протест вызвали действия омбудсмена по налаживанию «обмена опытом» с финскими коллегами. В ходе поездки Кузнецовой в Финляндию она не сделала ни единого заявления относительно судеб детей, изъятых финскими органами опеки у матерей из России.

Еще один пункт протеста — это слишком активное продвижение новой национальной десятилетней стратегии. Авторы «десятилетки детства», равно как и текст новой стратегии, тщательно скрываются, заявляют родители.

«Остается добавить, что реализация ныне действующей по 1 июня 2017 года стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам (неуплата за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказание в воспитательных целях и т.п.). Представители родительских организаций не раз отмечали зависимость продвигаемого данным документом курса от чуждых России иностранных идей и схем в семейной политике», — отметила активист.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению протестующих, за девять месяцев работы омбудсмен Анна Кузнецова продемонстрировала некомпетентность и ангажированность. По словам председателя общественной РВС Марии Мамиконян, невозможно совместить работу организаций, которые реально пытаются помочь обществу, семьям и детям, и подход, который демонстрирует уполномоченный по правам ребёнка в РФ.