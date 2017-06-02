Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Вероятность развития рака и болезни Альцгеймера у пожилых пациентов может быть снижена за счет переливания крови от молодых людей. Статья об этом опубликована в журнале New Scientist.

makelessnoise Переливание крови

По словам Джесса Кармазина, врача и предпринимателя из США, основавшего стартап Ambrosia, переливание крови от молодых людей к пожилым приводит к общему омоложению клеток и органов.

Кармазин основывает свои выводы на масштабных клинических испытаниях и наблюдениях за последствиями таких переливаний крови. Он набрал группу из шести сотен добровольцев, каждый из которых согласился на такую процедуру, заплатив за нее восемь тысяч долларов и приняв на себя ответственность за ее возможные результаты.

Многие ученые не приняли такой подход, посчитав Кармазина «сомнительной фигурой». На сегодняшний день среди биологов нет консенсуса по вопросу о том, ведет ли эта процедура к реальному омоложению. Более того, исследования других ученых привели к прямо противоположному результату, что лишь усилило споры о пользе этой процедуры и ее последствиях.

Тем не менее, Кармазин утверждает, что польза от переливания есть. У его пациентов реже развивались болезнь Альцгеймера и рак, чем в среднем по США. Также в их организме существенно понизилась концентрация молекул, указывающих на возможные проблемы со здоровьем. Кроме того, состояние двух его клиентов, страдающих болезнью Альцгеймера, несколько улучшилось.

Отметим, что первые исследования в этой области впервые начали проводиться десять лет назад. Ученые ставили эксперименты над крысами. Они переливали кровь от молодых крыс к пожилым. При этом кровеносная система последних в некоторой степени «омолаживалась». Это заставило ученых задуматься о продвижении подобного метода в медицинскую практику.