Тбилиси, 2 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН на 71-й сессии 1 июня в очередной раз приняла инициированную Грузией резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия». Об этом сообщает МИД Грузии.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

По информации министерства, в документе осуждаются осуществленные в «оккупированных регионах» Грузии насильственные демографические изменения, подтверждается право беженцев на достойное и безопасное возвращение в свои дома независимо от их этнической принадлежности, подчеркивается необходимость уважения и защиты права собственности. Резолюция подчеркивает неотложную необходимость осуществления в Абхазии и Южной Осетии гуманитарной деятельности.

По оценке официального Тбилиси, документ, помимо гуманитарной, несет и практическую нагрузку, так как призывает генсека ООН ежегодно составлять отчеты о положении беженцев в Грузии и выполнении резолюции.

Резолюция призывает участников женевских переговоров активизировать усилия по улучшению безопасности и защиты прав человека в «оккупированных регионах», что будет способствовать возвращению беженцев.

Резолюции о статусе беженцев в Абхазии и Южной Осетии Генассамблея ООН регулярно принимает начиная с 2008 года, и в Тбилиси с удовлетворением отмечают, что число её сторонников ежегодно растет, а число стран, которые проголосовали против резолюции, соответственно, уменьшается.

«После 2008 года отмечается очень серьезная динамика роста сторонников резолюции. Если в 2008 году её поддержали только 14 стран, в этом году их число выросло до 80. Это еще одно доказательство того, что Грузия имеет серьезную международную поддержку», — заявил, комментируя факт принятия резолюции, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его оценке, такая растущая поддержка означает, что вопрос Грузии по-прежнему остается в повестке дня Генассамблеи ООН и мировое сообщество по-прежнему выражает серьезную поддержку беженцам в Грузии.

По информации МИД, в прошлом году за резолюцию о статусе беженцев в Грузии проголосовали 76 стран, 15 выступили против, а 64 — воздержались. В этом году резолюцию поддержали уже 80 стран, соответственно, число противников уменьшилось до 14, а число воздержавшихся стран — до 61.

Давид Залкалиани выразил благодарность всем государствам, которые поддержали этот документ и тем самым объявили поддержку сотням тысяч беженцев в Грузии.