Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Татария, Чувашия и Москва возглавили первую тройку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с ведущими деловыми объединениями, представили сегодня, 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Презентация рейтинга АСИ на ПМЭФ

Татария возглавила список уже второй год подряд. Чувашия в прошлом году была на 6-й строчке, а Москва — на 10-й. В первой пятерке также оказались Тульская и Калужская области: в прошлом году у них были 4-е и 3-е места, соответственно.

Санкт-Петербург занял 17-ю строчку рейтинга (в прошлом году Северная столица была лишь на 22-м месте), а Ленинградская область замкнула первую 20-ку рейтинга (прошлогодний результат — 34-е место).

«Наилучшую динамику в двадцатке лидеров по интегральному показателю продемонстрировали Воронежская, Ивановская, Ленинградская, Костромская и Московская области», — отмечают составители рейтинга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Главы регионов на презентации рейтинга

Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, 51 регион за год улучшил свой интегральный рейтинг. Показали рост индекса и регионы в первой двадцатке.

«В этом году у нас несколько сенсаций. Во-первых, продвижение Москвы — попадание в первую тройку. Санкт-Петербург попал во вторую десятку. Для нас это очень важно, поскольку именно по этим двум столицам мир оценивает инвестиционную привлекательность Российской Федерации», — подчеркнула Светлана Чупшева.

Также глава АСИ отметила хороший результат Ленинградской области. Восемь регионов, по её словам, являются бессменными лидерами. В частности, Татария уже третий год подряд занимает первую строчку рейтинга. Вслед за Чувашией и Москвой (в прошлом году эти места занимали Белгородская и Калужская области) на четвёртом месте расположилась Тульская область, на пятом — Калужская.

Светлана Чупшева напомнила, что рейтинг АСИ является инструментом выявления лучших региональных практик и возможности их тиражирования по всей России.

«Инвестиционный климат в целом по стране стал лучше. Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла. Положительный знак — это динамика в первой двадцатке регионов. Два региона в первой тройке, три новых лидера в первой десятке и шесть — во второй десятке», — отметила она.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Вице-премьер Игорь Шувалов на оглашении рейтинга АСИ

Далее в десятке лидеров расположилась Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская и Ульяновская области. Во второй десятке — Тамбовская, Костромская области, Башкортостан, Липецкая, Владимирская, Ростовская области, Санкт-Петербург, Мордовия, Ивановская и Ленинградская области.

Справка

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые охватил все регионы и позволит оценить качество инвестклимата в динамике (в 2016 году исследование также проводилось во всех субъектам РФ, но Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Крым и Севастополь оценивались вне рейтинга).