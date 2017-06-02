Пекин, 2 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В результате проверки было установлено, что высокопоставленный чиновник, входящий в состав Постоянного комитета ВК НПКСК — высшего совещательного органа Китая — неоднократно нарушал внутренние инструкции членов КПК, а также дискредитировал своим поведением действующую власть, пишет «Чжунго синьвэнь».

(сс) N509FZ Штаб-квартира Дисциплинарного наблюдательного органа Коммунистической партии Китая

Руководством КПК было немедленно принято решение об исключении Сунь Хуайшаня из рядов партии, а также об освобождении экс-чиновника от всех занимаемых должностей. Сунь Хуайшань находится под подпиской о невыезде, материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Инспекторы комиссии установили, что бывший высокопоставленный чиновник принимал деньги и дорогие подарки от бизнесменов, а также использовал свое положение для продвижения интересов родственников и близких друзей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Промежуточный народный суд китайского города Баодин вынес приговор в отношении бывшего председателя совета директоров китайской телекоммуникационной корпорации China Telecom Чан Сяобина, который ранее был обвинен в коррупции и уклонении от уплаты налогов.